Ali Koç: Allah doğrunun yanında oldu

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç, sonuçların açıklanmasının ardından Ülker Stadyumu'nda ilk açıklamasını yaptı.

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Ali Koç'un zaman zaman gözleri doldu. Büyük bir coşkuyla konuşmasını yapan Koç "Allah doğrunun yanında oldu" dedi.

HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Evet, Fenerbahçe Seçimli genel Kurulu neticesi hepimize hayırlı olsun. Nereden başlayacağım, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey planlamadım, dereyi görmeden paçaları sıvayan biri değilim. Divan'a yemeğe gidelim dedim ama yer bulamadık, o kadar plansızım. Ben sizleri tebrik ederim, çocuğundan dedesine, büyük babaannesine kadar... Ben, sizler sayesinde bu başarının vitriniyim, 'Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak' dedim. Siz, bana ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki çok emindik kendimizde ama 'Acaba bir şeyi yanlış mı görüyoruz, hiç kongre yapmadık, kongreler farklıdır, bir şeyi yanlış mı görüyoruz?' dedik. Tekrar söylüyorum kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımızda kendimizi sorgulayacağımız ilişkiye girmedik. Bu kadar organik olabilirdi bir kampanya ve bu da sizin sayenizde. "

YOLDA TUZAKLAR OLDU

"Yolda tuzaklar da oldu, üye bilgileri getirenler de oldu, aba altından sopa göstermek için iyilik adı altında kötülük yapanlar da oldu ama biz bildiğimiz yolda gittik. Korkacağımız bir şey yoktu."

ALLAH DOĞRUNUN YANINDA OLDU

"Burada en büyük teşekkür ede aileme. Belki onlar mutfakta değillerdi ama benim bangır bangır, dönüşü olmayan yola çıkmama, her türlü riske, her türlü iftiraya göğüs germemde yanımda oldular. Bugün dediler ki 'Kaybetsen de üzülme, Allah en hayırlısını verir.' Allah verdi, Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazandı. Hep beraber başardık ama esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Nasıl yanımızda durdunuz, bizi hep inandırdınız ve hep beraber başardıysak, bundan sonra da Fenerbahçemiz için hep berabere başarabiliriz. Herkesin çorbada tuzu olacak, elimizde sihirli değnek yok. Ben ve arkadaşlarım, hayallerimizi gerçekleştireceğimiz iklimi sizlere sunacağız ve hep berabere başaracağız. Bayrakları çıkarmaya hazır olun, eski günlere hazır olun, mutlu olmaya, övünmeye hazır olun. Allah hepinizde razı olsun."