Ali Koç: Ataman'ın özür beklemesi arsızlık

Pazar akşamı oynanan Euroleague finalinde CSKA Moskova, temsilcimiz Anadolu Efes'i yenerek şampiyon oldu. Mücadelenin son bölümünde Ergin Ataman'la Fenerbahçe taraftarı arasında yaşanan gerilim ise karşılaşmanın önüne geçti.

Final maçının ardından konuşan Ergin Ataman, "Biz burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yaşananlar hoş değildi, Fenerbahçe cephesinden özür bekliyorum" şeklinde konuşmuştu. Koç, Ataman'ın bu açıklamalarına cevap verdi.

KOÇ: FAİR-PLAY'DEN BAHSEDECEK SON KİŞİ

Olayın fitilini Ataman'ın ateşlediğini belirten Koç, "Fenerbahçe Kulübü ile yaşanan pek çok olay söz konusudur. Bu olaylardan dolayı Fenerbahçelilerin bu kişiye bakış açıları farklıdır. Maçtan sonra açıklamalar yapmış, kendisine edilen küfürlerden, fair play'den bahsederek özür beklediğini söylemiş. Fenerbahçe Kulübü olarak Efes'e maç boyunca verdiğimiz destek için teşekkür beklerken işin bu boyuta gelmesi üzücü. Kendisine küfür edilmedi, 'Mola alsana' dendi. Kendisi küfürle karşılık verdikten sonra olaylar yaşandı. Ondan sonra münferit küfürler edildiyse bilemem ama olayların fitilini kendisi ateşledi." ifadelerini kullandı.

"Ergin Ataman kendine çeki düzen versin" diyen Ali Koç şöyle konuştu: "Kendisinin geçmiş vukuatlarına bakınca fair play'den bahsedecek en son kişidir. Özür beklemek işin arsızlık boyutudur. Geçmişte yaşadığı bu gayri samimi yaklaşımlar, tiyatrovari hareketler, toplum psikolojisine oynamalar, gerginlik oluşturmalar işi bu noktaya getirmiştir. Ne olursa olsun spor insanı olarak bu şekilde davranma lüksümüz yoktur. Çok iyi niyetli olunca insanlar üstünüze çıkabiliyor. Önümüzde play-off serisi var. Biz gideceğiz, onlar gelecek. İki dost kulüp arasında olayları daha fazla germemek lazım. Aynaya bakıp kendine çeki düzen versin. Bu şekilde giderse taraftarları ne emniyet güçleri ne bizler yönetemeyiz. İşine baksın, spor adamı olsun. Centilmenlik ruhuyla işini görsün."