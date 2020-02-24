Ali Koç, Avrupa basınında manşet oldu

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesi, sarı-lacivertli camiayı karıştırdı.
Karşılaşmanın ardından kendisine küfreden taraftarlarla kavga eden Başkan Ali Koç, sinirlerine hakim olamayıp protokol tribününden aşağı atlamıştı.
Koç'un bu hareketi, Avrupa basınının da dikkatini çekti.
İşte dış basında konuyla ilgili atılan manşetler:
A BOLA (PORTEKİZ)
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."
AS (İSPANYA)
"Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı."
MARCA (İSPANYA)
"Türkiye'de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı... Taraftarlarla tartıştı!"
WALFOOT (BELÇİKA)
"Derbide kaybettikten sonra Fenerbahçe Başkanı, taraftarlarla kavga etti."
A GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)
"Taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti."
DEPORTES RCN (KOLOMBİYA)
"Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı."