Ali Koç, Avrupa basınında manşet oldu

Protokol tribününden taraftarların üzerine atlayan Ali Koç, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu.

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Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan'ın, tam 6 kere "Böyle bir şey olabilir mi?" demesi sosyal medyada çok konuşuldu.