Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde yönetime girdi

Avrupa futbolunun en önemli düzenleyici kuruluşu olan ECA'nın (European Clubs Assoc) yeni yönetim kurulu listesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı. Türkiye'yi temsilen ikinci kez bir Türk yönetici ECA bünyesinde yer alacak.

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE İKİNCİ TÜRK

ECA'nın İcra Kurulu'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Ali Koç, 2010 yılında Galatasaray'ın ö dönemki genel müdür Ebru Köksal'ın ardından bu kuruluşta yer alacak 2. Türk yönetici oldu.

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ NEDİR?

Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin başkanlığını yürüttüğü Avrupa Kulüpler Birliği orijinal adıyla European Club Association, genellikle ECA şeklinde kısaltılır, Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden birliktir. G-14'ün Ocak 2008'de dağılması sonucu, 197 takımın katılımıyla, 53 ulusal federasyonun her birinden en az bir takım olması koşuluyla, bir araya gelmiştir.