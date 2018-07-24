Ali Koç Avrupa tehlikesinin altını çizdi

Fenerbahçe'nin ekonomik durumu hakkında bilgiler veren Başkan Koç, şampiyonluğun yeterli olamayabileceğini söyledi. Finansal Fair Play'in doğru kullanılması dahilinde bir fırsat olduğunu dile getiren Ali Koç, "15/16'da -30 milyon euro yapmamız gerekirken, aşağı yukarı aynı yapmışız." dedi.

"FEDAKARLIKLAR YETERSİZ OLABİLİR"

UEFA yetkilileriyle görüşmelerinin olduğunu belirten Koç, "Neredeyse tüm FFP'ye giden kulüpler o istikamette doğru ve sağlıklı bir şekilde ilerliyor. FFP'de ilerledikçe daha uygun hale getiriliyor. Bugün bir gerçek var ki Türk takımları bu kuraldan nasibini aldı. Bizim ekonomik tabloyu doğru istikamete götürmemiz lazım. FFP konusunda 15/16'da -30 yapmamız gerekirken aşağı yukarı aynı yapmışız. (29.1 milyon euro)" şeklinde konuştu.

"AVRUPA TEHLİKESİ BİZİ BEKLİYOR"

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin geçen sezon ile birlikte 3 sezon boyunca, en fazla 30 milyon euro zarar etme limitinin olduğunu söyledi.

17/18 rakamlarının tam olarak henüz olmadığını ifade eden Koç, "Şubatta -20 milyon euro'ydu, sezon sonunda -30 milyon euro diyelim. Bu sezon (18/19) +30 milyon euro karla kapatmamız lazım ki neresinden bakarsanız bakın bunu gerçekleştirmek kolay değil. Sponsorluklar, forma rekorları, fedakarlıklar, yetersiz olabilir. 2016-2017 sezonunda -36 milyon olmuşuz ancak kur farkıyla değişmiş. Bizim önümüzdeki sezon mucizevi bir şekilde +30 yapmamız lazım. Kimse derneğin sahibi olmadığı için cebinden para atmıyor. Şampiyon olsak da olmasak da bir Avrupa tehlikesi bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Avrupa tehlikemiz var VİDEO