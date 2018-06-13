Ali Koç, yeni sportif direktör Damien Comolli'nin imza töreninde teknik direktör konusuna açıklık getirdi.

"YERLİ OLACAKSA AYKUT KOCAMAN OLUR"

Ersun Yanal'la Bodrum'da görüştüğü iddialarını yalanyalan Ali Koç, "Öncelikle eğer takımın başında yerli bir hoca olacaksa bu Aykut Kocaman'dan başkası olmayacaktır. Kendisi bu kadroyu Şampiyonlar Ligi'ne götürdü ve bence büyük başarı elde etti. Benim Bodrum'da Ersun Yanal'la görüştüğüm de kesinlikle yalan" ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Aykut Hoca'dan başka yerli hocayla çalışmayız - İZLE

Kocaman konusunda konuşan Comolli şunları söyledi: "Aykut Kocaman'la bire bir toplantı yaptım. Bu toplantıdan çok keyif aldım. Anlatıldığı gibi çok kibar, futbolcular tarafından saygı duyulan ve herkes tarafından sevilen biri. Teknik direktör konusunda son kararı yönetim verecek"

ÇOĞU TARAFTAR İSTEMİYOR

Sarı-lacivertli taraftarların büyük çoğunluğu Aykut Kocaman'ın takımda kalmasını istemiyor.

Kralspor.com'un resmi Twitter hesabından, "Sizce Fenerbahçe Aykut Kocaman'la yola devam etmeli mi?" şeklindeki sorumuza katılanların yüzde 69'u "Hayır etmemeli" cevabını verdi.