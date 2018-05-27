Ali Koç: Aykut Kocaman'la devam etmek isterdim

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç CNN TÜRK'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Koç, Aykut Kocaman'la ilgili gelen soruya net cevap vermese de başka bir teknik direktörle çalışacaklarının sinyallerini verdi.

DEVAM ETMEYİ İSTERDİM ANCAK...

Ali Koç: "Aykut Hoca bir hocadan fazlası. İnsanlığı, adamlığı, duruşları çok iyi. 3 Temmuz'da biz çok şeyler yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Birçok oyuncumuz gitti. Aykut hoca bu dönemde çok iyi bir liderlik gösterdi. Aykut hoca ile devam etmek çok isterdik. Ancak taraftarda öyle bir beklenti var ki, bu beklentiyi gözardı etmemek lazım" dedi.