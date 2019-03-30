Ali Koç: Aziz Yıldırım kampanyaya katılır mı bilemem

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 31 Mayıs'a kadar Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle gelir elde etmek için bu kampanyaya başlayacaklarını söyledi.

Koç, "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak söz konusu" dedi

KATILIR KATILMAZ ONU BİLMEM

'Aziz Yıldırım kampanyaya katılacak mı?' sorusuna cevap veren Koç, "Ben hiç şu kadar verin, bu kadar verin konumuna gelmedim. Konuşmada 'Fenerbahçe'yi açık artırmaya mı çıkardık' demiştim. Biz vereceğimiz tutarı verdik. Aziz Bey katılır katılmaz onu bilmiyorum. Biz bu kampanyayı kurgularken çok insanla iletişime geçtik. Birkaç yöneticiyle Köln'e gittik. Kıbrıs hariç tüm derneklerin yönetimleri oradaydı." şeklinde konuştu.