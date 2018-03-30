Fenerbahçe'de 3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

'Özlenen Fenerbahçe İçin' sloganıyla seçim çalışmalarını sürdüren Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonuyla İzmir Termal & Convention Otel’de sarı lacivertlilerle buluştu.

Bu buluşmada önemli açıklamalar yapan Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı bölücülük suçlamalarına cevap verdi.

CİDDİ BİR SERMAYE OLACAK

İşte Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz takdirde, kulübümüzün kasasına ciddi bir sermaye girişi yapabilmek için 4 Haziran'da çalışmalara başlayacağız. Sermaye kısmında elimizden geleni yapacağız. Mali sorunlarımızın ana nedeni olan futbolda günü kurtarma zihniyetinden acilen uzaklaşmak zorundayız. Bu sene şampiyon olalım da seneye bakarız deme lüksümüz kalmamıştır."





ADAY OLDUM BÖLÜCÜLÜKLE SUÇLANIYORUM

"Çıkan haberlere baktığım zaman, olabilecek bir sportif başarısızlığın mazeretinin altyapısı hazırlanıyor. Her zaman söylüyorum, şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim. Sayın başkanımız, 2016 yılında aday olmak isteyenlerin erkek gibi ortaya çıkıp adaylığını açıklamasını istediği çağrısında bulundu. Ancak aday olmam sebebiyle, koskoca Fenerbahçe camiasını bölmekle suçlanıyorum. "

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a cevap verdi VİDEO