Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, 11 Şubat'ta Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesi'nin davetlisi olarak Büyük Kulüp Üyeleri'yle bir araya gelmişti.

Koç'un Aziz Yıldırım'la ilgili söylediği sözler aylar sonra sosyal medyaya servis edildi.

BIRAKIN BİZ YORUM YAPALIM

Bir Galatasaray taraftarının, "Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım'dan çok memnunuz. Çünkü kendisinin varlığı F.Bahçe'nin birlikteliğini engellemekte. Ancak buna rağmen ben sporda fair-play olması gerektiğine inandığım için sizi başkan olarak görmek istiyorum" demesine üzerine Ali Koç, "Müsade edin biz F.Bahçeliler kendi başkanımızla ilgili yorumda bulunalım. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dır, benim de başkanımdır. Lütfen, biz kendimiz yorum yapalım" şeklinde cevap verdi. Koç'un bu sözleri salonda büyük alkış topladı.

İşte o anlar:

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a laf söyletmedi - İZLE