Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve dernek başkanlarıyla buluştuğu toplantıda "Fenerbahçe camiası artık bölünmüştür, Ali Koç'u tebrik ediyorum" demişti.

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda Aziz Yıldırım'ın sözleri hakkında konuştu.

"İFTİRALAR ATIYORLAR"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi:

Üzülerek görüyorum ki, haksız ithamlar ve iftiraların karşımıza çıktığını görüyorum. Sizden bir ricam var. Benim için üzülmeyin ama çok uyanık olmanızı rica ediyorum. Satır aralarını önemle okumanızı rica ediyorum.

"KİMSE HAKKINDA SENARYOLAR ÜRETMEDİM"

Biz bugüne kadar sadece kendi projelerimizi, vizyonumuzu, felsefemizi aktarmaya çalıştık. Kimse hakkında hayali senaryolar, iddialar üretmedik. Kulübümüze emek vermiş herkesten saygı ve şükranla söz ettik. Tabi bu yüzden zaman zaman katıldığımız toplantılarda çok naif, mütevazi ve bu şekilde seçim kazanamazsınız, kiminle dans ettiğinizi biliyor musunuz tarzı eleştirenler oldu.

"HER ŞEYİ BENDEN BİLİYORLAR"

Alex'in Türkiye'ye gelmesiyle ortaya atılan bölücük söylemi vardı. Çubuklu formamızın her yerde zafere ulaşması için, tribünlerin bir olması için uğraştık. Her zaman diyorum. Şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim. Allah korusun sportif başarısızlık gelse de onu da benden bilecekler. Bundan önceki her şeyi benden bildikleri gibi. Alex'in gelmesiyle başlayan süreçti bu. Efsane kaptanımız Alex'in Türkiye'ye gelişinde de suçlandım. Benden biliniyor. Sponsor sorunu yaşanıyor, benden biliniyor. Camia bölünüyor, benden biliniyor. Ben ne kadar kötü bir Fenerbahçeliymişim.



"BİRBİRİMİZİN YÜZÜNE BAKABİLMELİYİZ"

Fenerbahçe TV ya da başka bir platformda başkan adaylarının konuşması bu konuların en iyi çözümüdür. Başkanımızın bende, Türk sporunda, Fenerbahçemizde emeği çoktur. Ama bu iş bittiği zaman da birbirimizin yüzüne bakabilecek konumda olmalıyız.