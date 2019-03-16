Ali Koç bağış kampanyası başlatıyor

Fenerbahçe'ye başkan olduğu günden beri sarı-lacivertli ekibin büyük borç içinde olduğunu ifade eden Ali Koç harekete geçti.

Koç, geniş çaplı bir yardım kampanyası başlatarak camiayı borç yükünden kurtarmayı planlıyor.

BORÇLARDAN KURTULMANIN FORMÜLÜ

Kısa süre içinde başlayacak olan kampanyanın organizatörlüğünü Erol Bilecek yapacak.

Eski TÜSİAD Başkanı olan Bilecik, yüksek meblalardaki bağışlardan sorumlu olacak. Daha az tutardaki bağışlarla ise diğer yöneticiler ilgilenecek. Kampanyayı başlatacak ilk bağış ise bizzat Başkan Ali Koç'un kendisinden gelecek.

Öte yandan taraftarların da katılacağı Fenerbahçe'nin bağış kampanyasında alt limit 10 TL olarak belirlendi.