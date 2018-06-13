Ali Koç: Barcelona'dan transfer yapabiliriz

Yeni kurulacak kadro hakkında açıklamalar yapan Ali Koç, özellikle kiralık oyunculara yöneleceklerini belirtirken, Barcelona'dan da transfer yapabileceklerini söyledi.

"BARCELONA'DAN OYUNCU KİRALANABİLİR"

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Koç, "Transfer konusunda çalışmalarımız sürüyor. Finansal durumdan kaynaklı olarak kiralık oyunculara yöneleceğiz" dedi.

"Barcelona ile olan yakın ilişkilerinizi transfer için kullanacak mısınız?" şeklindeki soruya ise Ali Koç şu cevabı verdi: "Her türlü bağlantımızı kullanacağız. Sponsorluk da bunun içinde elbette. Barcelona'dan da transfer yapabiliriz ama işin bir de maddiş boyutu var. Avrupalılar bizim gibi duygusal bakmıyorlar bu işleri. Oyuncunun maliyeti de bizi ilgilendiriyor."

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