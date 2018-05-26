Ali Koç: Başkanımız, benim için FETÖ projesi diyor

Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte Koç, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon", "İnanıyoruz, güveniyoruz, başkanımız ol diyoruz" tezahüratlarıyla karşılandı.

Koç, burada yaptığı konuşmada, her zaman rakiplerinin önünde olduklarını, bunun tarih boyunca da böyle devam ettiğini, ilk defa bir rakibin iki şampiyonluk gerisine düşüldüğünü belirtti.

Bu tablonun değiştirilmesi gerektiğini anlatan Koç, şampiyonluk sayılarını hızla eşitleyip rakiplerin önüne geçmek durumunda olduklarını ifade etti.

"Özlediğimiz Fenerbahçe" diye yola çıktıklarını anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"101 KİŞİ, HAKKIMDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ"

Ocak ayı sonunda hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Koç, "Şubat ayında bana geldi, 'Deli saçması.' dedim. Ama 101 gerçek kişi sizi BİMER ve CİMER'e şikayet ediyorsa bu bir çocuk oyuncağı değil. Bizim ülkemizde 'gizli sanık' diye bir terörist kullanıldı, Genel Kurmay Başkanı cezaevine konuldu. Onun için bunlar çocuk oyuncağı değil. İki adam, iki tanık tutarsınız çık işin içinden çıkabilirseniz." ifadelerini kullandı.

Suç duyurusuna ilk aşamada önem vermediğini ancak FETÖ projesinde adının geçtiğini öğrendiğini anlatan Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize kapalı zarfta bir belge geldi. Bilgi edinme kanuna istinaden bir başvuru yaptık, önümüzdeki hafta sonuçlanacak. Bu başvuruda son dönemde bazı kişilerin BİMER ve CİMER'e de başvuruda bulunarak FETÖ savcılarının 3 Temmuz 2011'de kulübümüz yönetimine karşı açık bir operasyon yaptığı, yöneticilerimizin haksız şekilde tutuklanarak aylarca hapiste yatırıldığı, aileleri ve işleri de dahil olmak üzere tüm yaşamlarının onarılmaz yaralar aldığı ancak her ne hikmetse benim en bilinir yönetici olmama rağmen, ifademin bile alınmadığı belirtiliyor. Benim, kulübümüzü ele geçirmek amacında olduğumu, ailemin FETÖ ile bağlantılarının ayyuka çıktığını, soruşturma sürecinde sürekli şov yaptığımı, çok bilinen FETÖ yöntemlerinden olan psikolojik yöntemle FETÖ tarafından başkanlığa hazırlandığımı, hatta FETÖ tarafından gerçekleştirilen kumpas operasyonunun bizzat şahsımın talimat ve iradesiyle gerçekleştirildiğini, FETÖ'cü yargı ve emniyet mensuplarının benim talimat ve irademle hareket ettiğini, 3 Temmuz 2011'de FETÖ tarafından kulübümüze yapılan kumpas operasyonunda aleyhime işlem yapılmaması nedeniyle benim söz konusu kumpas operasyonunun bir parçası olduğumu iddia ederek, bu iddiaların savcılık tarafından soruşturulmasını talep ettikleri duyumunu aldım."





BAŞKANIMIZ, BENİM İÇİN FETÖ PROJESİ DİYOR

"Ondan sonraki süreçte kapalı kapılar arkasında başkanımızın, benim bir FETÖ projesi olduğumu anlatması beni inanılmaz derecede kırdı ve endişelendirdi." diyen Koç, "Ben eğer böyle bir insansam 2015'te beni neden yönetime davet ettiniz? Neden başkan olabilir, diye işaret ettiniz? Hangisi doğru, hangisi gerçek?" ifadelerini kullandı.