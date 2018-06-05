Ali Koç başkanlık mazbatasını aldı

Seçimli Olağan Genel Kuırul'da Aziz Yıldırım'a fark atarak başkan seçilen Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda sarı-lacivertli taraftarların önünde mazbatasını aldı.
TARAFTAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Mazbata töreni Ülker Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirildi. Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sokaklara dökülen taraftarlar, mazbata törenine de büyük ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar mazbata törenine akın etti - İZLE
AKIN AKIN STADA GİTTİLER
Akın akın stada gelen sarı-laciverliler, başkan seçilen Ali Koç'u bu önemli günde yalnız bırakmadı.
Ali Koç, 3 Haziran'da gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da 16.092 oy alarak başkan seçilmişti.