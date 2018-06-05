Ensonhaber.com'a dön

Ali Koç başkanlık mazbatasını aldı

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un Ülker Stadı'nda alacağı mazbata törenine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Ali Koç başkanlık mazbatasını aldı
Yorum Yap

Seçimli Olağan Genel Kuırul'da Aziz Yıldırım'a fark atarak başkan seçilen Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda sarı-lacivertli taraftarların önünde mazbatasını aldı.

TARAFTAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Mazbata töreni Ülker Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirildi. Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sokaklara dökülen taraftarlar, mazbata törenine de büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar mazbata törenine akın etti - İZLE

AKIN AKIN STADA GİTTİLER

Akın akın stada gelen sarı-laciverliler, başkan seçilen Ali Koç'u bu önemli günde yalnız bırakmadı.

Ali Koç, 3 Haziran'da gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da 16.092 oy alarak başkan seçilmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM