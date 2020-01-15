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Ali Koç, basketbol maçında Kayserispor maçını izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmasını salondan izlerken, tabletiyle de futbol takımının Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçını takip etti.

| AA
Ali Koç, basketbol maçında Kayserispor maçını izledi
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Basketbolda THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi ASVEL'i 86-64 yendi.

İKİ TAKIMI DA AYNI ANDA TAKİP ETTİ

Ali Koç, Fenerbahçe Beko'yu THY Avrupa Ligi maçında yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, aynı saatte oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor-Fenerbahçe maçını da tabletiyle izledi.

"OBRADOVİC" TEZAHÜRATINA DESTEK VERDİ

Ali Koç, taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratına ise destek verdi. Taraftarla ayağa kalkarak alkışla destek veren Ali Koç'un alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğu gözlendi.

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