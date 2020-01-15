Ali Koç, basketbol maçında Kayserispor maçını izledi

Avustralya Açık'ta mücadele eden Sloven tenisçi Dalila Jakupovic, ülkede aylardır devam eden yangından dolayı nefes almakta güçlük çekince mücadeleye devam edemedi.

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Cenk Tosun: Euro 2020'ye hazır olmak için ayrıldım

Everton'dan kiralık olarak Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, ayrılık nedeni olarak daha fazla forma şansı bulup, EURO 2020'ye hazır olmak için böyle bir karar aldığını açıkladı.