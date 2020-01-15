Ali Koç, basketbol maçında Kayserispor maçını izledi

Basketbolda THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi ASVEL'i 86-64 yendi.
İKİ TAKIMI DA AYNI ANDA TAKİP ETTİ
Ali Koç, Fenerbahçe Beko'yu THY Avrupa Ligi maçında yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, aynı saatte oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor-Fenerbahçe maçını da tabletiyle izledi.
"OBRADOVİC" TEZAHÜRATINA DESTEK VERDİ
Ali Koç, taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratına ise destek verdi. Taraftarla ayağa kalkarak alkışla destek veren Ali Koç'un alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğu gözlendi.