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Ali Koç: Beşiktaş'ı ezdik

Fenerbahçeli taraftarla konuşan Ali Koç, "Çok insafsızsınız. Beşiktaş'ı burada ezdik hala takıma el at diyorsunuz" dedi.

Ali Koç: Beşiktaş'ı ezdik
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlik ile sona eren maçın ardından kendisini çağıran sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti.

"ÇOK İNSAFSIZSINIZ"

Kendisine forma imzalatmak ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Koç, bir taraftarın "Başkanım bir el at takıma" sözlerine de cevap verdi.

Ali Koç: Beşiktaş'ı ezdik - VİDEO

Fenerbahçe forması imzaladığı sırada kendisine yöneltilen, "Başkanım bir el at" sözlerine cevap veren Koç, "Çok insafsızsınız ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik, takıma el at diyorsunuz. Müsade edin biraz" dedi.

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