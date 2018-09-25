Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlik ile sona eren maçın ardından kendisini çağıran sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti.

"ÇOK İNSAFSIZSINIZ"

Kendisine forma imzalatmak ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Koç, bir taraftarın "Başkanım bir el at takıma" sözlerine de cevap verdi.

Ali Koç: Beşiktaş'ı ezdik - VİDEO

Fenerbahçe forması imzaladığı sırada kendisine yöneltilen, "Başkanım bir el at" sözlerine cevap veren Koç, "Çok insafsızsınız ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik, takıma el at diyorsunuz. Müsade edin biraz" dedi.