Ali Koç: Bu Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOK"

"Usuldeki sıkıntılar giderildikten sonra bizim inancımız bu mahkemenin bu yıl sonuçlanacağı. Diğer taraftan kumpas davasında avukatlarımızın da ifade ettiği gibi o davanın da bu yıl sonuçlanmasını bekliyoruz. Dediğim gibi inandığımız sonuca kavuşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok."

"SADECE FENERBAHÇE'NİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN DAVASI"

"Diğer taraftan bu sadece Fenerbahçelilerin değil, Türkiye'nin davası. Bu kanunsuzluk, hiçbir hukuk tanımayan, önce Fenerbahçe'yi sonra Cumhurbaşkanı'na kadar uzunan, herkese saldıran, kurumları bitiren ve devleti yıkmaya cürret eden örgütle mücadele etmek herkesin görevidir. Hepimiz bu ve bunun gibi kumpas olan her davaya sahip çıkmalıyız ki bir daha bu tip örgütler böyle şeylere kalkışmasın."





"FENERBAHÇELİLER TAKIMINA SAHİP ÇIKTI"

"Herkesin sustuğu dönemde Fenerbahçeliler takımına sahip çıktı. Kim bilebilirdi ki devletimize sahip çıkıyoruz. Direnişin fitilini ateşlediğimizi kim bilebilirdi?

3 Temmuz'dan 17-25 Aralık'a uzanan olaylara direnişi Fenerbahçelilerin başlattığını kim tahmin edebilirdi?

Başkanımız Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerimizin liderliğinde Fenerbahçe'miz topyekün direniş göstermiştir.

Bu da Cumhurbaşkanımız ve dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından saygıyla karşılanmıştır.

Hafta sonu yaptığım açıklamalarda camianın ne kadar hassas olduğunu görmüşüzdür. Her platformda Fenerbahçe'ye sahip çıkan taraftarımıza teşekkür ediyorum."