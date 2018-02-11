Ali Koç: Camiada değişim heyecanı var

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor.

Başkan Aziz Yıldırım'ın rakibi Ali Koç, haziran seçimleri için çalışmalarına devam ediyor.

Katıldığı bir davette Fenerbahçelilere hitap eden Koç, Aziz Yıldırım'a rakip olabilecek tek aday olduğu için, sarı-lacivertli camiada heyecan olduğunu dile getirdi.

SEÇİLİRSEM HERKESİ DİNLEYECEĞİM

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Ben ve arkadaşlarım değişik bir yola çıktık. Allah utandırmasın. Seçilirsek de seçilmezsek de Fenerbahçe’nin menfaatlerine uygun olsun.

Seçilirsem Vehbi Koç’un söylediği gibi en büyük sermayem insan sermayesi olacak. Kulüpleri günlük yönetmek değil mesele, onu işin ehli insanlara verip onları denetleyebilmek önemli. Liderler görüşlerini belirtse bile farklı düşünselerle bile diğerleri aynı fikre bürünüyor. Vehbi Bey’in özelliği buydu. Herkesi dinler sonra karar verirdi."





DEĞİŞİM İSTEYENLER VAR

"İlk defa mevcut başkanımızla rekabet edecek bir aday olduğu için bir heyecan var. Değişim isteyenler var. Bizden ileri ülkelerin sporda çok ciddi atılımları var. Olimpiyatı kaybederken ben de oradaydım. Çok üzülmüştüm. Ülkeler kaynaklarını güçlü oldukları branşlara yönlendiriyorlar. Neden Türkiye bunu yapmasın?

Bence Fenerbahçe markasını, potansiyelini çok daha ileri taşıyacağıma inandığım için bana oy verebilirler. Olmazsa olmazımız bu camianın yeniden toparlanması. Fenerbahçe’nin en iyi dönemleri kenetlendiği dönemler. Tersi durumlarda başarısızlık olmuş. İnsanların yeniden loca, 1907 tribününe kombine almak için sıraya girmeli."