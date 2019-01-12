Ali Koç camiaya seslenecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden düşerek yaralanan Fenerbahçe taraftarı Soner Ergen'i ziyaret etti. Sonrasında da basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

TRANSFERLER HAKKINDA KONUŞACAK

Bir muhabirin, "Başkanım, Fenerbahçe taraftarı sizden bir müjdeli haber daha bekliyor. Transfer hakkında bir şey söylemek istermisiniz?" sorusuna, "Her şeyin yeri ve zamanı var, Salı günü Camiaya Sesleniş programında açıklarız" diyerek Fenerbahçe taraftarına transfer mesajı verdi.

SONER'İ ZİYARETE GELDİ

Fenerbahçe'nin 17 Aralık'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı Süper Lig maçı öncesi tribünden düşerek ciddi şekilde yaralanan taraftar Soner Ergen, tedavisinin tamamlanması sonrası taburcu edildi.

Hastanede Soner Ergen'le yakından ilgilenen Ali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu sabah mutlu uyandık. Soner, feci bir kaza geçirdi. Biz maçtan sonra buraya geldiğimizde durum vahimdi. Yaşayıp yaşamayacağı, yaşarsa ne şartlarda yaşayacağı belli değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse pek umutlu değildik. Buraya binlerce taraftar geldi, ailesi geldi. Ondan sonra şans bize gülmeye başladı. Hastanenin bu kadar yakın olması şansımızdı. Buna rağmen ilk 3-4 gün ne olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. Bugünü hiç tahmin etmiyorduk. Ben öncelikle Medicana Grubu'na teşekkür etmek istiyorum, mükemmel bir iş yaptılar. İlk gün Soner'in buradan sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Dolayısıyla ne kadar mutlu olduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Tabii burada Soner'i de kutlamamız lazım. Onun azmi, mücadelesi, hayata tutunma arzusu… Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman, feci başlayan bu serüven çok mutlu bir şekilde tamamlanıyor. Herkese geçmiş olsun diyorum."