Ali Koç Camiaya sesleniş programında konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Camiaya sesleniş" programında canlı yayında sarı-lacivertli takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''5 TRANSFER YAPACAĞIZ VE AYEW KALACAK.''

Hocamız, muhakkak Andre Ayew'in kalmasını istiyor. Bonservisini almamız mümkün değil, neler yapacağız onlara bakacağız. Takımının Premier Lig'e çıkıp çıkmayacağı da önemli. Devre arası transfer dönemi içinb forvet, sol açık, sağ açık, forvet arkası ve stoper takviyesi yapmak istiyoruz. Bu 5 bölgeden en az 3'üne transfer yapmak istiyoruz. Verebileceğim transfer haberi var aslında ama bitmeden açıklamak istemiyorum. Orta sahayı güçlendirmek istiyoruz. Orta sahayı güçlendirdiğimizde gollerin de geleceğini düşünüyoruz.





''FUTBOLDA PATRON COMOLLI''

Comolli'nin görevine son verilmesi söz konusu değildir. Sportif Direktör olarak futbolda patron Comolli'dir. Onun tek işi A takım değil, Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmektir. Taraftarımız bombalar bekliyor ama bitmeyen hiçbir iş, iş değildir. Sezon başında yaptığımız bazı transferlere ''Vay be, nasıl transfer ettiler'' dendiğini de unutmamak lazım. Ancak malesef beklediğimizi alamadık.

"ŞENER'LE SÖZLEŞME YENİLEYECEĞİZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adı Tolgay Arslan ile takas dedikodularında yer alan Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzalamayı hedeflediklerini söyledi.

Şener'den memnun olduklarını ve sözleşmesini uzatacaklarını kaydeden başkan, "Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a ya da başka bir menajere teklif etmedik. İnşallah onunla da sözleşme uzatacağız. Skrtel ile de sözleşme uzatmak için görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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