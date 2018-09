Ali Koç: Cocu'yu itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar

Giuliano de Paula ve önümüzdeki sezon sözleşmeleri sona erecek Fernandao ile Josef de Souza'ya gelen teklifleri değerlendirerek, 25 milyon euroluk bir bonservis geliri elde ettik.



Andre Ayew, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Barış Alıcı, Berke Özer, Diego Reyes, Ferdi Kadıoğlu, Harun Tekin, Jailson Marques Siqueira, Michael Frey, Tolga Ciğerci'yi de bonservisleri ile beraber kadromuza kattık.



Tüm bu transferlerimizi gerçekleştirmek için kulübümüzün kasasından çıkan kiralama ve bonservis bedelleri toplamı, kasamıza giren 25 milyon Euro tutarının takriben yarısına tekabül etti. Dolayısıyla, Futbol A takımımızın kadrosuna, bu transfer sezonunda 11 yeni oyuncu katılırken, kasamız önemli ölçüde artı tutarla kapandı.



Özetle; ana amacımız doğrultusunda hareket ederek, potansiyeli oldukça yüksek, yaş ortalaması genç oyuncu grubunu, kadromuza uygun ve uzun vadeli sürdürülebilir maliyetlerle katarken, kulübümüze fırsat olabilecek oyuncu satışlarını da en iyi şartlara getirerek gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum.



Hiçbir an panik yapmadan, son derece bilinçli ve kontrollü bir şekilde, geleceğe yönelik emin adımlar atan bir Fenerbahçe olma yolunda gerçekleştirdiğimiz bu sezon öncesi yapılanma için, Sportif Direktörümüz Damien Comolli ve Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'ya da, katkıları için sizlerin huzurunuzda teşekkürlerimi iletirim. Memnuniyetle ifade ederim ki; hocamız Sayın Cocu, PSV kariyerinden de görülebileceği üzere, gençlerle yeniden yapılanan bir takımı, çok üst düzey noktalara taşıma konusunda büyük başarılara imza atarak kendisini ispatlamıştır. Kendisine teslim ettiğimiz, potansiyeli yüksek genç oyuncuların ağırlıklı olduğu takımımızı, en iyi şekilde değerlendireceğine ve takımımızı yeniden yapılandıracağına inancımız tamdır.

COCU'YU İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Tabii ki bu sürecin kolay olmayacağının da farkındayız. Bu tarz çok yönlü ve kökten değişim dönemleri her zaman sancılı olmuştur. Bunun yanında, bu geçiş sürecimizde bazı kesimlerin, gelişimimizi ve yeniden yapılanmamızı ısrarlı ve sistematik bir şekilde engellemeye çalışacağını da lütfen hiçbir zaman unutmayın. Samimiyetle yapılan, iyi niyetli, yapıcı, uyarı ve eleştirileri ciddiye aldığımızı ve yürüdüğümüz bu uzun yolda azami derecede faydalanmaya çalıştığımızı herkesin bilmesini isterim. Buna mukabil; Sportif Direktörümüz ve Teknik Direktörümüz üzerinden, henüz daha ligin 3. haftasında başlatılan itibarsızlaştırma hamlelerinin tek amacı Fenerbahçe'mizin yeniden yapılanmasına gölge düşürmeye çalışmaktır.



Uzun, zorlu, büyük bir sorumluluk ve sabır isteyen bu yolculukta, en önemli gücümüzün camia olarak kenetlenmek olduğunu her zaman hatırlayarak, bu gücümüzü zayıflatma hamlelerine karşı satır aralarını iyi okumanızı rica ediyorum.



Bu noktada sizlerden bir diğer ricamız da, Fenerbahçemizin sahada yer alan her sporcusuna, isim ayırt etmeksizin müsabaka sonlarına kadar destek olmanızdır. Unutmayalım ki, bu oyuncular Fenerbahçemizin sözleşmesi devam eden değerleridir ve onlara müsabaka esnasında tepki göstermenin kulübümüze hiçbir faydası olmamaktadır. Bu doğrultuda, taraftarımızla iletişimimiz de bizim için en önemli konulardandır. Zaman zaman iletişim konusunda eksiklerimiz olduğunu kabul etmekle beraber iletişimsel anlamda her geçen gün daha iyi olacak şekilde yapılanmamızı gerçekleştirmek için çalışıyoruz.