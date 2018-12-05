Ali Koç, Comolli ile devam dedi

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmasından sonra Başkan Ali Koç, harekete geçti. Dün erken saatlerde kulübe gelen Başkan Koç, 2. Başkan Semih Özsoy ile birlikte takımdaki son durumu masaya yatırdı.

Koeman’ın performansından memnun olmayan ikili, yeni teknik adam konusunda da çalışmaları sürdürdü. Ersun Yanal, Daum gibi önemli isimlerin gündeme geldiği toplantıda net bir karar alınmadı. Koç'un bu hafta sonuna kadar bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.

TEKNİK ADAMI COMOLLİ BULACAK

Akşam'ın haberine göre, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilen sportif direktör Comolli konusu da dünkü toplantıda masaya yatırıldı. Başkan Koç’un, Fransız spor adamının çalışmalarından memnun olduğu belirtildi. Comolli’nin de yurt dışında bazı teknik adamlarla görüşmeler yaptığı öğrenildi. Tecrübeli futbol idarecisinin kısa bir süre içinde sarı-lacivertli yönetime bir rapor sunması bekleniyor. Fransız spor adamının göreve devam etmesi durumunda Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’den gelecek teklifi kabul etmeyeceği biliniyor.

TRANSFER İÇİN PARA ARANIYOR

Yapılan kritik zirvede kadro dışı bırakılan Aatif, Dirar, Volkan Demirel ve Ozan Tufan konusu da gündeme geldi. Ancak bu oyuncuların affedilmemesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.

Bu oyuncuların devrede satışından gelecek para ile gereken takviyelerin yapılması planlanıyor. Elde edilecek ek gelirlerin de transfere harcanması hedefleniyor. Sarı-Lacivertli yönetimin transfer konusunda bazı isimlerle görüşmeler yaptığı da gayet iyi biliniyor.