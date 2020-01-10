Ali Koç: Comolli'yi uyaracağım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1907 Derneği'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Fransız Sportif Direktör Comolli'nin Twitter hesabı açmasından rahatsız olduğunu ifade eden Koç, Falette'yi de kendisinin aldığını dile getirdi.

"TWİTTER AÇMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

"Biz Comolli'yi koruruz" diyen Ali Koç, "Comolli'nin Twitter hesabı açmasından rahatsızım. Kendisini uyaracağım. Biz zaten onu koruruz. Ancak transfer konusunda verdiği bilgi doğru. Falette'yi ben ve ekibim aldık." ifadelerini kullandı.

"SOL BEK ALACAĞIZ"

Taraftara transfer konusunda müjde veren Koç, "Mutlaka bir sol bek alacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var. Bu teklifi değerlendiriyoruz. Eğer gelen teklifi kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz" şeklinde konuştu.