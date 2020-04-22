Ali Koç, danışma kurulu kuracak

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli ile yollarını ayıran Başkan Ali Koç, radikal kararlar almaya devam ediyor.

Başkanlığa geldiği günden itibaren sarı-lacivertli taraftarların kendisinden beklentisi yüksek olan Başkan Koç, tribünleri daha fazla hayal kırıklığına uğratmamak için yeni bir adım attı.

DANIŞMA KURULU KURACAK

Önceliği futbol olmak üzere; Ali Koç, ayrı ayrı branşlarda danışma kurulu (bilim kurulu) kuracak. Bu da Koç'un yaptığı transferler ve attığı adımlarda danıştığı kişileri değiştirmesi anlamına geliyor.

EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALACAK

Söz konusu kurulda yer alacağı bilinen ilk isim ise; sezon sonu futbolu bırakarak, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almasına kesin gözüyle bakılan kaptan Emre Belözoğlu oldu.