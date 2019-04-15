Ali Koç derbi sonrası futbolcuları kutladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı alınan 1 puandan dolayı memnun.

SAHAYA İNDİ, OYUNCULARLA KONUŞTU

Mücadelenin ardından oyuncularıyla sahanın içinde kısa bir konuşma yapan Koç, takımın mücadelesinden mutlu olduğunu belirterek, futbolcularını kutladı.

Özellikle takımın 10 kişi kalmasına rağmen savaştığını ifade eden Ali Koç, alınan 1 puanın değerli olduğunu ifade etti.

Sarı-lacivertli takımın Faslı futbolcusu Dirar, maçın ardından Ali Koç'un takıma yaptığı konuşmayı anlattı.

"10 kişi olduğumuzu düşünürsek, iyi bir skor aldığımızı düşünüyorum." diyen Dirar, "Başkanımız da maçın ardından bizi alınan skor ve mücadelemizden dolayı tebrik etti." dedi.