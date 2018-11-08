Ali Koç: Derbideki ruhla oynayın

Ali Koç ve yöneticiler Samandıra'ya çıkarma yaptı. Burada teknik sorumlu Koeman ve futbolcularla konuşan yöneticiler Anderlecht ile oynanacak maç öncesinde moral verdi.

Başkan Koç, "Galatasaray karşısında 2-0'dan sonraki oyununuz mükemmeldi. O maçtaki ruhunuzu ortaya koyun yeter, herkesi yeneriz. Size güvenim tam" dedi.

GALİBİYET BÜYÜK MORAL VERİR

Koç takımına güvendiğini vurgulayarak, "Anderlecht karşısında evimizde oynayacağımız maçta kazanacağınıza inanıyorum. Bu maçta alacağımız 3 puan hem gruptaki şansımızı artırır hem de bize moral verir" ifadesini kullandı.

Belçika'da galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen yöneticiler, "Tek yumruk olduğunuz sürece her takımı yenersiniz. Sizde bu cesareti fazlasıyla görüyorum" ifadesini kullandı.

3 PUAN SÖZÜ VERDİLER

Fenerbahçeli yöneticiler Koeman ve futbolcularla tek tek sohbet ederek onlara moral verdi. Futbolcular da yöneticilere Anderlecht karşısında galibiyet sözü verdi.