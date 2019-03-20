Ali Koç: Derbiye kazanırsak bağışlar patlar

Fenerbahçe'nin umutlarını bağladığı 'Fener ol' kampanyasının kilidi Galatasaray maçı. Başkan Ali Koç ve yönetimi, kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarttıktan sonra sportif anlamda da atılımları gerçekleştirmenin peşinde.

DERBİ KAMPANYA İÇİN ÖNEMLİ

Bağış kampanyasından 300 milyon TL civarında bir gelir hedeflenirken, bu kapsamda Kadıköy'de oynanacak Galatasaray karşılaşmasının pozitif ve negatif etkileri, yönetim tarafından ölçülüyor.

Sarı-kırmızılılar 22 maçtır Kadıköy deplasmanında galibiyete hasret. Fenerbahçe'de de kampanyanın hesapları yapılırken, derbideki olası mağlubiyet ile serinin bitmesinin kötü etki bırakacağı endişesi yaşanıyor.

Maçın kazanılması halinde de kampanyanın süslenmesiyle ilgili projeler de düşünülüyor. Bu kapsamda Başkan Ali Koç, "Galatasaray'ı devirelim, hedefe gidelim. Bağışlar patlasın" ifadeleriyle takımı motive ediyor.

YANAL'IN YENİLMEZLİK SERİSİ

Ayrıca Ersun Yanal yönetiminde de Fenerbahçe henüz Kadıköy'de kaybetmiş değil. Bu sezon takım, evinde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan topladı. Takımın son şampiyon hocası Ersun Yanal, 2013-14 sezonunda da Kadıköy'de hiç kaybetmemişti.

Fenerbahçe o sezon seyircisi önünde çıktığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Sarı-lacivertliler, Yanal'ın olduğu G.Saray derbisini de 2-0 kazanmıştı. Bu sezonki derbi, Ersun Yanal ve F.Bahçe'nin 'Kadıköy serisi' için daha da önem kazandı.