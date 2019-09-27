Ali Koç derbiyi evinde izleyecek

PFDK tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı değerlendiren Ali Koç, "Dünya neler konuşuyor, ülkemizde 19:05'te atılan tweet konuşuluyor. Bir insanın sicili hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık hayatında nasıl bu kadar bozuk olabilir, bunun konuşulması lazım" şeklinde konuşmuştu.

Koç'un bu sert sözleri üzerine iki kulüp arasında gerginlik yaşanmış ve bu tartışma günlerce devam etmişti.

TÜM LOCALAR KİRALANDI

Cezası nedeniyle derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç'un mücadeleyi locadan takip edeceği söylenmişti ancak Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe'den talep gelmemesi üzerine tüm locaları kiraladığı öğrenildi.

YEMEĞE DE DAVET EDİLMEDİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe yönetimine "Derbi öncesi yemek yiyelim" şeklinde bir teklif sunan sarı-kırmızılılar, "Derbiye takımla birlikte geleceğiz. Yemek için zaman olmayacak" cevabını almıştı.

Başkan Mustafa Cengiz, Koç'un açıklamaları nedeniyle bu kez Fenerbahçe'ye yemek daveti de yapmadı. Sadece stada gelecek olan sarı-lacivertli yöneticilerin kapıda karşılanacağı öğrenildi.