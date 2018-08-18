Ali Koç, Emre Akbaba transferinden böyle vazgeçti

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadrosuna katmak için çalıştığı Emre Akbaba transferi, sarı-kırmızılı ekibin lehine sonuçlandı. Fenerbahçe’nin Emre Akbaba tranferinden neden vazgeçtiği de belli oldu.

Skor'un haberine göre; Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için Alanyaspor Kulübüyle görüşmeye başladı. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy, iki gün önce İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar Emre Akbaba’nın transferi konusunda el sıkıştı.

ÖNCE KABUL ETTİ SONRA VAZGEÇTİ

Akdeniz temsilcisiyle anlaşıldıktan sonra Emre Akbaba'yla iletişime geçildi. Görüşmede Emre Akbaba, ilk önce Fenebahçe'de oynamayı kabul etti ancak Galatasaray'ın tekrar devreye girdiğini öğrenince, sarı-lacivertli yönetime Galatasaray'a gitmek istediğini iletti.

BİZİ İSTEMEYENE BU FORMAYI ASLA VERMEM

Bunu öğrenen Ali Koç'un, “Galatasaray'ın verdiği paranın her zaman fazlasını verebiliriz. Ancak Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakmayan birine bir daha kabul etse bile asla bu formayı vermem” diyerek transferin çekilme talimatı verdiği öğrenildi.