Koç'tan Ersun Yanal'ı isteyenlere: Beni anlamadınız

Tarihinin en kötü dönemini Ali Koç başkanlığında yaşayan Fenerbahçe, çıkış yolunu Ersun Yanal'da buldu. Henüz resmi açıklamasa da dün gerçekleşen görüşmenin ardından sarı-lacivertli ekipte ikinci Yanal dönemi başlayacak.

KOÇ, BENİM HAYALİMİ ANLAMADINIZ DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım'ın karşısına başkan adayı olarak çıktıktan sonra projelerini anlatan Koç, yeni bir teknik adamla çalışacağını ifade etmişti.

Koç'un konuşması sırasında ise bir kongre üyesi, Ersun Yanal'ı istediklerini ifade edince Ali Koç, "Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi daha anlamamışsın daha hala yan pastan bahsediyorsun. Ama hep beraber başaracağız" diyerek cevap vermişti.

Ali Koç'un bu konuşması, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yle anlaşmasının ardından sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.

Ali Koç'un Ersun Yanal cevabı salonda alkış topladı - İZLE