Ali Koç: Fatih Terim kurnazlık yapıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem hatalarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e cevap verdi.

"BURADA KURNAZLIK YAPILIYOR"

Hakem hatalarının bilinçli yapıldığını aktaran Koç, bir muhabirin Fatih Terim'in Trabzonspor maçı sonrası yaptığı, "Hakemler de insan, onlar da hata yapabilir" şeklinde sözlerini hatırlatması üzerine, "Fatih Terim'e katılmıyorum. Burada bir kurnazlık yapılıyor." diyerek cevap verdi.

Kulüpler Birliği'nin Galatasaray aleyhine yaptığı açıklamaya imza attıkları için pişman olmadıklarını söyleyen Ali Koç şöyle konuştu: "Hakem hataları sürekli olarak Türk futbolunun içerisinde olacaktır. Hakemler de insandır, hata yapabilir. Kulüpler Birliği'nde verdiğimiz imzanın arkasındayız, sonuna kadar arkasındayız. Sayın Fatih Terim'in yaptığı açıklamaları doğru bulmuyoruz, aslında bu açıklamalar üzerinden biraz da kurnazlık yapılıyor. Kulüpler Birliği'nde altına imza atılan bildiri, hakemler hata yapmaz şeklinde değildir. Bildiri hakemlere düdük astırılmasının sonuçlarını göstermek içindi. Kimse and içmedi hatalar hakkında konuşmayacağız diye."