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Ali Koç: Fatih Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında Fatih Terim'e gönderme yaptı. Koç, "Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim. Sistemin nasıl kokuştuğunu anlatacağım" dedi.

| Haber Merkezi
Ali Koç: Fatih Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koç, TFF'nin Fatih Terim'e ödediği 6 milyon liralık tazminatın peşinde olduğunu söyledi.

Koç daha önce yaptığı açıklamada "Bu tazminat tüm kulüplerin parasıdır" demişti.

Ali Koç: Fatih Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim VİDEO

"YAKINDA ANLATACAĞIZ"

Yine aynı konuya değinen Ali Koç, "Rakiplerimizden birinin (Galatasaray) Başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi hocasıyla (Fatih Terim) beraber konuşması üzmektedir. Biz tenhada da dışarıda da aynı konuşuyoruz. Biz, tazminat konusunu henüz geçmedik. Sistemin ne kadar kokuşmuş, çürümüş olduğunu göreceksiniz. 'Yok efendim mahkeme karar vermiş' de, siz doğru savunma yapmazsanız mahkeme aleyhinize karar verir. Tazminat olayı konusunda çok yakında bir yönetici arkadaşım hazırlıyor basına aktaracak" dedi.

Öte yandan Fatih Terim, kazandığı 6 milyon liralık tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını açıklamıştı.

Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

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