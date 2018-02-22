Ali Koç: F.Bahçe için herkesle kavga ederim

Fenerbahçe'de 2-3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde tansiyon yükseliyor. Başkan adayı seçim çalışmalarına hızla devam ediyor.

Ankara'da kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın bir dönem kendisine söylediği, "Başıma bir şey gelirse kulübü kurda kuşa bırakmayalım" sözlerini hatırlatıp "Ben şimdi kurt muyum, kuş muyum? Bence başkan beni işaret ettiğinde bu topa girmeyeceğimi düşünüyordu" dedi.

Koç, Aziz Yıldırım’ı televizyonda karşılıklı konuşmaya davet etti. Ali Koç, isim vermeden Yıldırım'ı eleştirip, "Kazanmak için her yol mübah demiyoruz. Bir gün iyiler de kazanır. Efendiliğimiz korkudan değil. Biz camiayı, kulübü malzeme etmeyiz." diye konuştu.

"FENERBAHÇE İÇİN GİRMEYECEĞİM KAVGA YOK"

Koç konuşmasına şöyle devam etti; "Projem yokmuş, benmişim proje. Korkakmışım, cimriymişim. Başkana FB TV’de programa çıkalım diye yazmayı düşünüyorum. Çıkarız istediği yere, görürüz neymiş. Bu kadar basit"





"Herkes bilsin, Fenerbahçe için bıçak kemiğe dayandığında girmeyeceğim kavga olmaz. Kazanalım kaybedelim, ben elimden geleni yaptığım için huzurlu uyuyacağım. Ben şu nedenler yüzünden başkanlığa aday oldum, samimi değiller, gerçek olmayan şeylerde yaşıyorlar, özeleştiri yapmıyorlar. Biz bırak halktan kopuk olmayı kendi taraftarımızla bile kopuğuz."

"Halkla iç içe olmamız lazım. Biz tutarlı, samimi, doğru olursak sempatiyi de kolayca kazanabiliriz. Aslında çok da zor değil. Saygın olmanın yolu saygılı olmaktan geçiyor."