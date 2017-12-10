Ali Koç F.Bahçeli kongre üyelerine seslendi

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç, geçen hafta hayata geçirdiği sosyal medya hesabından sarı-lacivertli futbolseverlere mesaj gönderdi.

Kendisine verilen destek için teşekkür eden Koç, birlik ve beraberlik için çağrıda bulundu.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK BİR ADIM ATTIK

Şampiyonluk yolunda tüm branşlara destek isteyen Koç, "Sevgili Fenerbahçeliler, bu süreçte sizinle ilk iletişimi yapma heyecanıyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta futbol takımımızın arzuladığımız performansı ve de stadımızdaki özlediğimiz atmosfer sonrasında bu hafta sonuna da büyük bir keyifle girdik. Bursaspor galibiyeti şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım oldu." dedi.

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OMUZ OMUZA OLURSAK BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK

Koç, "Hemen akabinde Euroleague maçında da Barcelona'yı fethettik. Erkek Voleybol Takımımız, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçını 3-0 kazandı. İnşallah diğer branşlarımız da hafta sonunu zaferlerle kapatırlar. Bize bugüne kadar göstermiş olduğunuz destek, ben ve ekibime büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Biliyoruz ki bir başarı olacaksa bu hep beraber omuz omuza vererek olacaktır. Sizlerden ricam; Fenerbahçemizin tüm branşlardaki takımlarına odaklanmamız ve sezonu şampiyonluklarla bitirmek için vermemiz gereken desteği vermemizdir. Omuz omuza verdiğimiz zaman başaramayacağımız hiçbir şey yoktur" ifadelerine yer verdi.