Ali Koç F.Bahçeli taraftarların arasına daldı

1999 yılından bu yana Kadıköy'de F.Bahçe'yi deviren Galatasaray'da Fatih Terim "Kadıköy istatistiği benim için önemli değil" dedi.

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Fenerbahçeli taraftarların derbi koreografisi

F.Bahçeli taraftarlar, oyuncular sahaya çıkınca "Senin korkun, senin geçmişin" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankartları tribünlerde açtı.