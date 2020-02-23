Ali Koç F.Bahçeli taraftarların arasına daldı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a tepki gösterildi.
AŞAĞI ATLADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünden kendisine gösterilen tepkiden sonra protokol tribününden aşağıya atladı.
GERİLİM YÜKSELDİ
Başkan Koç'un girdiği Fenerium Alt tribününde arbede yaşandı.
"ALİ KOÇ HESAP VERECEK, ALİ KOÇ İSTİFA"
Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı "Ali Koç istifa, Ali Koç gelecek hesap verecek" şeklinde tezahüratlar yaptı.
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