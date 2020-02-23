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Ali Koç F.Bahçeli taraftarların arasına daldı

Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 20 yıl sonra yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kendisine edilen küfürler üzerine taraftarların arasına daldı.

| Haber Merkezi
Ali Koç F.Bahçeli taraftarların arasına daldı
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a tepki gösterildi.

AŞAĞI ATLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünden kendisine gösterilen tepkiden sonra protokol tribününden aşağıya atladı.

GERİLİM YÜKSELDİ

Başkan Koç'un girdiği Fenerium Alt tribününde arbede yaşandı.

"ALİ KOÇ HESAP VERECEK, ALİ KOÇ İSTİFA"

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı "Ali Koç istifa, Ali Koç gelecek hesap verecek" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Ali Koç F.Bahçeli taraftarların arasına daldı - İZLE

Kadıköy'de 'Ali Koç hesap verecek' sloganları VİDEO

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