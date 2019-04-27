Ali Koç: Fenerbahçe Stadı'nın ismi değişmeli

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Başkan Ali Koç, divan kurulu üyelerinin ardından söz alarak üyelere cevaben hitap etti.

"STADIN ADININ DEĞİŞMESİ BANA UYAR''

Bir üyenin stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması yönünde değişikliğe gidilmesi şeklindeki açıklamasını değerlendiren Ali Koç, "Fenerbahçe stadının ismi değişmeli. Beni tanırsanız bundan daha fazla isteyeceğim bir şey yok. Stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması bana uyar" şeklinde konuştu.