Ali Koç, Fenerbahçe'nin borçlarını ödeyecek

Milliyet gazetesindeki köşesinde Ali Koç'un yönetiminde yer alacak yakın arkadaşlarıyla konuştuğunu yazan Şansal Büyüka, Koç'un başkan olması halinde sarı-lacivertli kulübe ekonomik anlamda büyük katkı yapacağını aktardı.

Fenerbahçe'nin 2 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Ali Koç, her fırsatta kulübün büyük borç içinde olduğunu ve bu yüzden adaylığını erkene aldığını ifade ediyor. Koç'un en büyük mesaiyi borçları ödemeye ayıracağını söylemesinin ardından Şansal Büyüka da Ali Koç'un borç konusunda yapacaklarını yazdı.

"KULÜBE BÜYÜK KAYNAK SAĞLAYACAK"

Şansal Büyüka, "Fenerbahçe’nin başkan adayı Ali Koç’un genç iş adamlarına yaptığı konuşmada kullandığı iki ifade çok dikkatimi çekti... Birincisi; Ali Koç, göreve geldiklerdi taktirde ilk işlerinden birinin, çok etkili bir scout ekibi kurmak olduğunu söyledi. Böyle bir ekip Fenerbahçe’nin yıllardır süren transfer yanlışlarını çok ciddi anlamda önleyebilir. İkincisi; Ali Koç, göreve geldikleri taktirde “hatırı sayılır bir parayı” kulüp kasasına koyacaklarını açıkladı. Ali Koç rakam vermedi ama ben o rakamı Ali Koç’un yönetiminde yer alacak en yakın çalışma arkadaşlarından birinden öğrendim. Şunu söylemeliyim; Ali Koç “mütevazı” davranmış. Koyacakları para “hatırı sayılır” değil, “müthiş” bir para..." şeklinde konuştu.