Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programında kulübün içerisinde bulunduğu mali durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, göreve geldiklerinde kulübün banka hesabında harcayacak nakit paranın bulunmadığını dile getirdi.

Aziz Yıldırım yönetiminin 400 milyon euro olarak açıkladığını borcun 621 milyon euro olduğunu belirten Koç, son durumu aktardı.

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı - VİDEO

"HESAPLARDA TEK BİR KURUŞ NAKİT YOKTU"

Ali Koç'un açıklaması şu şekilde:

"Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, yapmak isteyip de bazı nedenlerden dolayı yapamadıklarımız var. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini, mali anlamda Avrupa ile yarışamayacağımızı söylemiştik. Toz pembe olduğunu, iyi olmadığını bilerek söyledik. Geldiğimizde gördüğümüz tablo olumsuz anlamda beklediğimizden daha fazla kötü çıktı.

Bugün anlatacaklarımız Fenerbahçe camiasının bilmesi gereken bir şey. Hiç bir banka hesabımızda, bir kuruş harcayacak naktimizin olmadığını gördük. İhtarlar ve hacizler gelmeye başladı. Geri dönük aylardır ödemelerin yapılmadığını, banka ve factoring şirketleri kapımıza geldiler. Toz pembe beklemiyorduk ama bu kadar kötü durum beklemiyorduk."





"NET BORCUMUZ 3.2 MİLYAR TL"

"Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro (3.2 milyar TL)! 3.2 milyar TL'lik borcun, 2.2 milyar TL'si kısa vadede yani 1 yıl içerisinde ödenmek zorunda!"





"BORÇ ÜRKÜTÜCÜ DEĞİL Mİ"

"Bu rakamların bir kısmı Futbol AŞ tarafından geçti, dernek tarafından geçmedi. İnşallah dernek tarafından da geçmişti. Umarım olumlu geçmiştir. Bizden önceki yönetim 400 milyon eurolaruk borcu olduğu söyleniyordu. 2.2 milyar TL'lik 1 yılda ödenmesi gereken borcun 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. 800 milyonun 270 milyonu biz gelir gelmez Haziran ayında ödenmesi gereken borçlardı. Ürkütücü değil mi?"

HİBE ETTİĞİ RAKAM

"Sermaye artırımı konusu seçim sürecinde biraz aşağılanmıştı, hatta benim hissedar olacağım söylenmişti, seçimden sonra, ''Hani ne oldu?'' denildi. İyi niyetli olarak bilsinler diye söylüyorum. Sermaye artırımı 5-7 hafta sürer. SPK ile muhtelif görüşmelerimiz oldu, burada hala görüşmelerimiz devam ediyor. SPK'nın nihai açıklamasını bekliyoruz, sonrasında gideceğiz. Fenerbahçe'nin mevcut sermayesi 28.280.000 sermaye arttırımı sonrası gelmek istediğimiz miktar 98.980.000. Amacımız, derneğimizin koyacağı sernaye artırımı ve diğer yatırımcıların 353 milyon TL'lik kaynağı Fenerbahçe A.Ş. ye girmesi için girişimleri yaptık.



Hibe ettiğim rakam 50 milyon Dolar! Derneğimizde hibe olarak derneğe girecek, o saatten sonra da sahip dernek olacak. Ben de diğer yatırımcılardan rica ediyorum, Fenerbahçeli hissedarlara sesleniyorum, rica ediyorum lütfen destek olun katılın. Bu kaynak girdisi sadece nefes aldıracak. Seferberlik ilan edeceğiz demiştim. Değerli yatırımcılar, Fenerbahçeli yatırımcılar lütfen yatırımlarınızı yapın."

