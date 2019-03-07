Ali Koç gelecek için ümitli

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün dergisinde kaleme aldığı yazı ile camiaya seslendi.

GELECEK SEZON YAPILANMASINA BAŞLADIK

Ali Koç, kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin mart sayısındaki yazısında, bu sezonu en iyi yerde bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bir başka amacımız ise futbol takımımızın gelecek sezon yapılanması kapsamında çalışmalarımızı yürütmek ve tamamlamaktır. Özellikle takviye yapacağımız bölgelerde, kadromuza yeni oyuncuları katabilmek amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. İçinde bulunduğumuz ve camiamıza finansal anlamda tarihin en zorlu sürecini yaşatan maddi durumlara rağmen, gelecek sezon şampiyonluk kupasını getirmek için, büyük bir titizlik ve yoğunlukla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

TAKIMIMIZ GELECEK ADINA UMUTLANDIRIYOR

Mart ayının aldıkları galibiyetlerle güzel bir şekilde başladığını aktaran Koç, şu görüşlere yer verdi:

"Art arda oynadığımız Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde futbol A takımımız her iki maçta da geri düşmesine rağmen, vazgeçmeyerek geri dönmesini bildi. Takımımızın ikinci devre ile beraber artan performansı ve istatistiklere de yansıyan daha ofansif, dirençli ve mücadeleci futbolu bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Ligin kalan haftalarında ana hedefimiz, son dönemlerde ortaya koymaya başladığımız istekli ve arzulu oyunu maçlarımızın bitiş düdüğüne kadar sergilemek ve mücadeleden vazgeçmeyen, sonuna kadar inanan bir takımla birlikte bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaktır."





TFF'YE SEÇİM ÖNERİSİ

"Türkiye Futbol Federasyonu kulüp kontenjanlarıyla oluşturulan yönetim kurulları tarafından yönetilmesi bugünkü sağlıksız ortamın oluşmasının en büyük nedenlerinden birisidir" diyen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapısal olarak daha özerk, hiçbir kulübün yönetimine ve lobisine bağlı olmayan bir değişimi gerçekleştiremediğimiz takdirde marka değerinin korunması ve yükseltilmesinden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Bu felsefe doğrultusunda çözüm önerilerimizden bazılarını basın toplantımızda net bir şekilde ifade etmiştik. Futbolumuzun marka değerinin artması, adil rekabet ortamının tesisi için üzerimize düşen her türlü çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu doğrultuda haziran ayında yapılacak TFF seçimlerinde Kulüpler Birliğinin daha fazla söz sahibi olması gerektiğini, Türk futbolunu hak ettiği yere taşıyacak potansiyelde bazı isimlerin birliğin ortak görüşü ile belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz."





DESTEK KAMPANYASI

Kulübün Youtube hesabının kendileri için büyük önem taşıdığının ve nisan ayında 1 milyonun üzerinde görüntülenme almayı hedeflediklerinin altını çizen Koç, "Çok yakın bir zamanda camiamızın geleceği açısından mali sıkıntılarımızı aşmada önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bir kampanyayı hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı.