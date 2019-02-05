Ali Koç: Gelecek sene şampiyonluğun favorisiyiz

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından Fenerbahçe Dergisi'nin Şubat sayısında taraftarlara seslendi.

Ali Koç'un yazısı şu şekilde:

Ali Koç, transferler sonucunda takım ruhu pekişmiş bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söylerken, Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağını vurguladı.

2019 yılının ilk ayını geride bıraktık. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısı için de başlangıç dönemi olan bu süreci yoğun bir çalışma temposu ile tamamladık. Futbol takımımızın yapılanması için hocamız Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda 5 yeni oyuncu transferi ile takımımıza takviyeler yaptık. Bunun yanı sıra 3 oyuncumuz kiralık, 4 oyuncumuz ise bonservisleri ile aramızdan ayrıldılar. Kiralık olarak yolladığımız oyuncularımız yeni sezonda yine bizimle birlikte olacaklar, kendilerine başarılı bir sezon diliyorum. Aramızdan ayrılan futbolcularımıza ise çubuklumuza kattıkları değer ve gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum. Gelecek kariyerlerinde yolları açık olsun.

"GELECEK SEZON ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI"

Devre arası transfer dönemleri çok zorlu dönemlerdir. Bu dönemlerde transfer gerçekleştirmek yoğun bir çalışma ve çaba gerektirir. Takımımızın geleceğini şekillendirirken değerlendirmemiz gereken çok çeşitli parametreler bulunuyor. FFP kuralları, mali yapımızın son durumu, futbol takımımızın takviyeye ihtiyacı olduğu bölgeler, gelecek yıllarda değişmesi beklenen yabancı kuralı bu parametrelerin en başında geliyor.

Biz de tüm bunları göz önüne alarak transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla titizlikle çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda kadro genişliğimizi artırdık. Ligin ikinci yarısındaki gayemiz, futbolumuzu ve kadromuzun omurgasını geliştirip önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmaktır. Fenerbahçemiz gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Buna inancımız tamdır.

"UEFA'YA DURUMU DETAYLICA ANLATTIK"

Futbol A Takımımız bu ay içerisinde teknik direktörümüz Ersun Yanal liderliğinde yoğun bir kamp dönemi ile çalışma programı gerçekleştirdi. Takımımızın eksiklerinin giderilmesi açısından çok faydalı olan Antalya kampımızdan sonra futbol takımımızın performansındaki ivmelenme hepimizi mutlu ediyor. Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. yarısına 3 maçta 7 puan toplayarak başladık. Futbol takımımızın artan hırsı, mücadele gücü ve yeni transferlerimizin kadroya dahil olmaları hepimizi geleceğe dair umutlandırıyor.

Ocak ayı içerisinde bir yandan futbol takımımız ile ilgili çalışmalarımıza devam ederken öte yandan mali ve idari alanlarda da çalışmalarımızı sürdürdük. 31 Ocak'ta UEFA ile İsviçre'de merkez ofislerinde bir görüşme gerçekleştirdik. FFP kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu görüşmelerde hem kulübümüzü hem de genel olarak Türk futbolunun mali anlamda içinde bulunduğu durumu detaylıca anlattık. Geçmişte yapılan ziyaretlere kıyasla son derece pozitif bir havada geçen bu görüşmeyi ilerisi açısından olumlu buluyorum.

"BAĞIŞ KAMPANYASININ ÖN HAZIRLIKLARINI YAPTIK"

Daha önce çeşitli platformlarda belirttiğimiz üzere yakın bir zaman içerisinde kulübümüzün mali yapısını düzlüğe çıkarabilmek için bir fon yaratma kampanyası düzenleyeceğiz. Bu bağış kampanyasının ön hazırlıkları için yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Önümüzdeki günlerde detaylarını paylaşacağımız kampanyamıza kulübümüzün geleceği adına çok önem veriyoruz.

Bu kampanya kararını alırken kuşkusuz ki güvendiğimiz en temel nokta taraftarlarımızın kulübümüze olan yüksek aidiyet duygusu ve bağlılığıdır. Kulübümüzün en büyük şansı olan taraftarımızın, Fenerbahçemizin ihtiyaç duyduğu her anda her durumda olduğu gibi bugün de verebileceği maksimum çabayı göstererek kulübümüze destek olacağına inanıyoruz. Hep birlikte omuz omuza alnımızın akıyla Fenerbahçe'yi mali anlamda özgür, bağımsız yarınlara taşıyacağız.

"HAYALLERDEN DE, HEDEFLERİMİZDEN DE SAPMAYACAĞIZ"

Sözlerime son verirken şunu dile getirmek istiyorum; Biz Fenerbahçe için bu yola 'umut, korkudan güçlü en önemli duygudur' diyerek ve her tür zorluğu göğüslemeyi göze alarak çıktık. Fenerbahçe için kurduğumuz hayallerden de hedeflerimizden de sapmayacağız.

Bu konuda bize en büyük gücü veren de Fenerbahçemizin büyük camiasıdır... Bizler, Fenerbahçe'nin umut dolu yarınlarında, gurur dolu asırlık tarihimize yazılacak yeni başarılarda yine omuz omuza olacağız."