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Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

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Bahri Havadır: Şenol Güneş parayı iade etti

1 Devlerin scout ekipleri Ozan'ı çok beğendi Ozan Kabak'ı canlı izlemek için G.Saray-Schalke maçına gelen İnter ve Arsenal'in scout ekipleri, genç stoperi Cannavaro'ya benzetti.

2 Ali Koç, Hasan Ali'yi ayakta alkışladı Anderlecht'in 2-0 öne geçmesi Ali Koç'u derinden üzdü. Ancak ikinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, Frey ve Hasan Ali'nin golleriyle beraberliği yakalayınca, Başkan büyük bir sevinç yaşadı.

3 Quaresma taraftarlarla kavga etti Genk maçında ıslıklanan Ricardo Quaresma, bir ara maçı bırakıp siyah-beyazlı taraftarlara sus işareti yaptı.

4 Nagatomo 3 hafta sahalardan uzak kalacak Schalke maçında göğsüne gelen top sonrası yere yığılan ve hemen oyundan alınan Japon futbolcunun ciddi bir tehlike atlattığı öğrenildi.

5 Beşiktaş'ı yıkan Samatta'nın maaşı Beşiktaş-Genk maçında sahanın en etkili ismi olan Samatta'nın yıllık 250 bin euro kazandığı öğrenildi.

6 Skibbe Yunanistan ile yollarını ayırdı Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe, Yunanistan Milli Takımı'nda da yapamadı. Yunanlar 53 yaşındaki hocanın görevine son verildiğini duyurdu.

7 Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları protesto etti Genk'e 4-2 yenilen Beşiktaş'ta tribünleri dolduran taraftarlar, Gökhan Gönül ve Medel hariç bütün futbolcuları ıslıkladı.

8 Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor Genk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarın tepkilerinden nasibini alanlar arasında Şenol Güneş de yer aldı. Eleştirilere cevap veren Güneş, "Biz mesajları aldığımızı düşünüyorum" dedi.

9 Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım Beşiktaş taraftarının tepkisinde haklı olduğunu söyleyen Quaresma, "Sorun bensem ayrılırım" dedi.