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Ali Koç, Hasan Ali'yi ayakta alkışladı

Anderlecht'in 2-0 öne geçmesi Ali Koç'u derinden üzdü. Ancak ikinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, Frey ve Hasan Ali'nin golleriyle beraberliği yakalayınca, Başkan büyük bir sevinç yaşadı.

Ali Koç, Hasan Ali'yi ayakta alkışladı
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Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı karşılaşmayı başkan Ali Koç yerinde izledi.

Koç, Belçika ekibinin üst üste attığı goller sonrası büyük bir yıkım yaşadı. Modu düşen başkan Ali Koç, ikinci yarı Frey'in attığı ilk gol sonrası ise umutlandı. Sonrasında ise Hasan Ali Kaldırım'ın skoru 2-2 yapan golü geldi.

HASAN ALİ'Yİ AYAKTA ALKIŞLADI

Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım'ın oyundan çıktığı anlar ise dikkat çekiciydi. Başkan Koç, Eljif Elmas'a 'Aferin Eljif, aferin oğlum' şeklinde bağırdı.

Aynı şekilde Hasan Ali Kaldırım da oyundan çıkarken Ali Koç'tan büyük alkış aldı.

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