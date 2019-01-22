Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Ali Koç her hafta aynı hayal kırıklığını yaşıyor 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'un o tarihten bu yana yüzü hiç gülmedi. 3 defa hoca değiştiren sarı-lacivertliler, küme düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

2 Soldado: Puan durumunda hep altlardayız Bursaspor maçında Fenerbahçe'nin tek golünü atan isim olan Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

3 U16 Milli Takımının galibiyet sevinci Futbolcuların 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözleriyle galibiyet sevincini yaşaması hem taraftarların hem de izleyenlerden alkış aldı.

4 Ersun Yanal: Bir daha asla bu skorlar olmayacak Yanal, Bursaspor’a karşı aldıkları beraberliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir daha asla bu skorlar olmayacak ve önümüze bakacağız” dedi.

5 Bursa gol atınca Ali Koç yıkıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor'un 90. dakikada attığı beraberlik golünün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

6 Fenerbahçe Bursa deplasmanında 2 puan bıraktı Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Uzun süre oyunu önde götüren sarı-lacivertliler son dakikada Aytaç Kara'nın golüne engel olamadı.

7 Galatasaray Semih Kaya'nın maliyetini KAP'a bildirdi Galatasaray, Semih Kaya'nın kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım savunma oyuncusuna 3.7 milyon TL ödeyecek.

8 Fatih Terim'in cezası bitiyor Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 22 Ocak Salı günü Boluspor'a konuk olacak. Teknik direktör Fatih Terim, 10 maçlık cezasını Boluspor karşılaşmasıyla tamamlayacak

9 Sergen Yalçın: Ozan Tufan çok iyi çalışıyor Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer ettikleri Ozan Tufan'ın çok çalıştığını ve 5 kilo verdiğini söyledi.