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Ali Koç her hafta aynı hayal kırıklığını yaşıyor

3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'un o tarihten bu yana yüzü hiç gülmedi. 3 defa hoca değiştiren sarı-lacivertliler, küme düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

Ali Koç her hafta aynı hayal kırıklığını yaşıyor
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Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Soldado'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 5 hafta sonra galip gelecekti ki 90. dakikada yıkıldı.

Aytaç'ın golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, Bursa'da 2 puan bıraktı ve haftayı 15. sırada tamamladı.

ALİ KOÇ YİNE YIKILDI

Son dakikalarda yenilen gol sonrası bütün Fenerbahçeliler gibi Başkan Ali Koç da büyük üzüntü yaşadı.

Sezon başından bu yana sürekli olarak üzgün görüntüler veren Koç'un başını öne eğdiği fotoğraf, sosyal medyada dün gecenin en çok paylaşılan karesiydi.

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