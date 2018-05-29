Ali Koç: Hiçbir teknik adamla görüşmedik

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.

HİÇBİR TEKNİK ADAMLA GÖRÜŞMEDİK

Ali Koç'un 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak seçim öncesinde karşılaştığı sorular karşısında verdiği bazı cevaplar ve hedefleri şöyle:

"Biz hiç bir teknik adam ile görüşmedik. Takım yarışma içindeydi, bu doğru olmazdı. İlk haftalarda çok puan kaybettik ama biz hep takımı destekledik. Bizim yaptığımız şu var; scout ekibimiz ve sportif direktörümüz ile 1.5 yıldır çalışıyoruz. 110 futbolcunun analizini çıkarttık, maliyetlerini belirledik. Ama hiç bir teknik adam ile görüşmedik. Sadece aday isimler var"