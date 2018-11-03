Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

Maç sonrası yaşanan olaylar derbiye damga vururken, iki takım yöneticileri dostluk mesajı verdi.

ALİ KOÇ VE ALBAYRAK, BİRBİRLERİNİ KUTLADI

Mixed Zone'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bir araya geldi ve sarılarak bir süre sohbet ettiler.

Ali Koç ile Abdurrahim Albayrak'tan sıcak pozlar

TERİM, ALİ KOÇ VE YÖNETİMLE TOKALAŞTI

Ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ikilinin yanına geldi. Terim, önce Ali Koç ile ardından da sarı-lacivertli yöneticilerle tokalaşarak tebrik etti.