Ali Koç, İngiltere'den 120 milyon euro kaynak buldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, uzun süredir Londra'da bulunmasının nedeni anlaşıldı. Koç'un bu temaslarının transfer çalışması değil, aksine sıcak para kaynağı sağlama girişimleri olduğu ortaya çıktı.

Sezon başından beri kulübün mali sıkıntılarını çözmeye çalışan, kendi şirketlerinden yüklü sponsorluk anlaşmaları imzalayan Koç, buna rağmen darboğazı aşamamıştı. Kanarya'ya son iyi haber ise Londra'dan geldi. Fenerbahçe'nin, İngiltere'deki futbol kulüplerine kredi sağlayan bir şirket olarak bilinen London Football Exchange (LFE) ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

İLK ETAPTA 40 MİLYON EURO KULLANILACAK

Anlaşmaya göre, sarı-lacivertli kulübe ilk etapta 40 milyon euroluk bir kaynak girişi sağlanacak. Bu para, Fenerbahçe'nin kısa vadeli finansal borçlarının ve transfer giderlerinin karşılanmasında kullanılacak. Toplam 120 milyon euroluk kaynağın ihtiyaç olması halinde diğer 80 milyon euroluk bölümü de kullanılacak. Ancak F.Bahçe yönetimi zorda kalmadıkça bu kaynağı kullanmak istemiyor. Kredi anlaşmasına karşılık teminat olarak 3 yıllık yayın gelirlerinin gösterildiği de bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ ANLAŞMAYA BAĞLI

Fenerbahçe'nin kredi anlaşmasını böyle esnek şekilde yapmasının nedeni, TFF ile Bankalar Birliği arasında imzalanan finansman anlaşması.

Türkiye'deki şartların, Fenerbahçe için daha avantajlı olması durumunda Sarı-Lacivertliler, Bankalar Birliği'nden sağlanacak krediyi kullanacak ve İngiltere'de anlaşma yapılan miktarın 80 milyonluk kısmı çekilmeyecek. Ancak Türkiye'deki şartlar mali açıdan daha avantajlı olmazsa, Kanarya kredinin tamamını kullanmak niyetinde.