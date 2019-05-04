Ali Koç, iptal edilen golü telefondan izledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı maçın devre arasında Başkan Ali Koç'un VAR kararıyla iptal edilen golü izlemesi dikkat çekti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

POZİSYONUN TEKRARINI İZLEDİ

Harun Tekin'in hatasıyla maçta geriye düşen sarı-lacivertliler, Elif Elmas'ın kafa vuruşuyla skora denge getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Karşılıklı gollerin ardından oyunda hakimiyeti alan sarı-lacivertliler 40. dakikada Isla ile öne geçti. Ancak hakem bu pozisyonda topa daha önce dokunan Soldado'nun ofsaytta olduğunu işaret etti.

Gol, VAR incelemesi sonrası iptal oldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Mücadeleyi tribünden takip eden Ali Koç ise VAR kararıyla sayılmayın golü, devre arasında cep telefonundan bir daha izledi. Koç'un bu anları objektiflere yansıdı.