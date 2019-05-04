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Ali Koç, iptal edilen golü telefondan izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Isla'nın VAR kararıyla iptal edilen golünü devre arasında cep telefonundan bir daha izledi.

Ali Koç, iptal edilen golü telefondan izledi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı maçın devre arasında Başkan Ali Koç'un VAR kararıyla iptal edilen golü izlemesi dikkat çekti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

POZİSYONUN TEKRARINI İZLEDİ

Harun Tekin'in hatasıyla maçta geriye düşen sarı-lacivertliler, Elif Elmas'ın kafa vuruşuyla skora denge getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Karşılıklı gollerin ardından oyunda hakimiyeti alan sarı-lacivertliler 40. dakikada Isla ile öne geçti. Ancak hakem bu pozisyonda topa daha önce dokunan Soldado'nun ofsaytta olduğunu işaret etti.

Gol, VAR incelemesi sonrası iptal oldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Mücadeleyi tribünden takip eden Ali Koç ise VAR kararıyla sayılmayın golü, devre arasında cep telefonundan bir daha izledi. Koç'un bu anları objektiflere yansıdı.

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