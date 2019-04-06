Ali Koç: Kampanyaya yardım etmeyene selfie yok

Sportif olarak tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, ekonomik olarak da zor günler geçiriyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 'Fener Ol' ismiyle yardım kampanyası başlattı.

Başkan Koç'un perşembe akşamı 19.07'de başlattığı kampanyada ulaşılan rakam 5 milyon TL civarında. Ali Koç, iş dünyasından gelecek yardımlar kadar taraftarların SMS'le yapacağı (20 TL) destekleri de önemsiyor.

31 Mayıs'a kadar 380 milyon TL toplaması gereken Koç, kampanyayı her mecrada kullanmanın planlarını yapıyor. Ünlü isimlerin de çeşitli organizasyonlarda kulübe bağış toplaması hedefleniyor.

"SMS GÖSTERENLE SELFİE ÇEKERİM"

Fenerbahçe taraftalarının hemen hemen gördüğü her yerde büyük ilgi gösterdiği ve fotoğraf çektirmek istediği Koç, bu durumu kampanya için kullanmak istediğini şaka yoluyla dile getirdi.

Takımın kahvaltıda buluştuğu organizasyonda yine selfie çektiren Koç, "Bundan sonra selfie isteyen kampanyaya bağış yaptığına dair mesajı göstermeli. Bağış yapmayanla selfie yok" diyerek çevresindekilerle şakalaştı.