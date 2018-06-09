Ali Koç: Kavga değil barış ortamı olmalı

Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği iftar yemeği belki de ilk kez bu kadar samimi havada geçerken gecenin en dikkat çeken ikili Fikret Orman ile Ali Koç'tu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Ali Koç ile Fikret Orman'ın oldukça dostane görüntüler verdiği, Orman'ın Koç'u hem kutladığı hem de iftara geldiği için teşekkür ettiği belirtildi.

Ayrıca Koç’un yapıcı söylemlerinin özellikle Fikret Orman’ı çok sevindirdiği hatta Koç’un Fenerbahçe seçimi öncesi Beşiktaş ve Şenol Güneş ile ilgili olumlu sözler söylemesinden ötürü memnuniyetini dile getirdiği ifade edildi.

KOÇ, MALİ YAPILARA DİKKAT ÇEKTİ

Ali Koç, yemekte yanında oturduğu Fikret Orman'a kulüplerin borç batağında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kulüplerin mali yapısı ortada zaten işler zor yürüyor. Hepimiz elimizi taşın altına soktuk. Kulüplerimizi düzlüğe çıkarmak şart. Bu nedenle kavga değil, barış ortamı olmalı. Bu sayede tartışmalar ile değil, kendi iç işlerimizle uğraşacağız. Biz bunun için yola koyulduk. Sahada rakibiz ama dışında dost olacağız bunu da ben ve arkadaşlarım uygulamak için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Artık yeni bir dönem başlıyor. Güzelliklerle konuşulmak istiyoruz."





ORMAN: MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMELİYİZ

Fikret Orman da Koç'un bu sözlerine katılarak, "Hepimiz bunu yapmalıyız. Ben göreve geldiğimden beri bunu uygulamaya çalıştım. Zaman zaman biz de hatalar yapmış olabiliriz ama ana gayemiz kulüplerimizin marka değerini artırmak" diyerek yanıt verdiği öğrenildi.