Ali Koç konuşmasını erteledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemdeki konulara dair FB TV'de açıklamalarda bulunacaktı.

Saat 16:00'da FB TV ekranlarına çıkan Koç, İdlib'de 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ağır yaralı olması nedeniyle yapacağı konuşmayı iptal ettiğini duyurdu.

İşte Koç'un açıklaması:

"CAMİAMIZI DEVLETLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Bugün sizlere gündemle ilgili bazı konularda açıklarımız olacaktı. Hafta sonu Alanyaspor maçında yaşadığımız bazı olaylar camiamızda infial boyutuna geldi.

Orta hakem ve VAR hakeminin ürkütücü boyutta olan kararlarının sebeplerini, TFF'ye bakış açımızı, TFF ile ilgili ümitlerimizi, pozitif beklentilerimizi anlatacaktık.

TFF'den Türk futbolunu değiştireceğien dair inançlarımız varken, TFF'nin nasıl seçildiğini, hakem atamalarını, hakemler içinde dengelerle ilgili görüşlerimizi paylaşacaktık.

Artık bu şekilde devam edilemeyeceğini ve neler yapılmasını gerektiğini açıklayacaktık. Camiamızı devletle karşı karşıya getirme yönünde algı operasyonunu kimlerin yaptığınını, neler amaçladıklarını anlatacaktık, sezonun geri kalanı için çağrımız olacaktı."

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE GÖRÜŞLERİMİZİ AKTARACAĞIZ"

"Ancak programın başlamasına kısa süre kala 5 kahraman askerimizin şehit olduğu, 5 kahraman askerimizin ise yaralandığını öğrendik. Ayrıca bölgede hareketliliğin devam ettiğini öğrendik. Bu acı haberi ekranların başında vermek istedim. Allah rahmet eğlesin, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Birkaç gün içerisinde görüşlerimizi aktaracağız. Tekrar başımız sağolsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum."